شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأشغال والنقل اللبنانى: مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

رد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية على ما ورد في صحيفة تلجراف بشأن تخزين سلاح وصواريخ في مطار بيروت، قائلا: "مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات".

قال وزير الأشغال العامة خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرةالإخبارية، إن مطار بيروت الدولي يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي، مؤكدا أن تقرير صحيفة تلجراف البريطانية تناول معلومات عن مصادر غير رسمية.

وأضاف أن المسؤولون في مطار بيروت لم يعطوا أي تصريحات لصحيفة تلجراف، مؤكدا أننا ندعو السفراء لزيارة ميدانية غدا في مطار بيروت.