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وزير الأشغال والنقل اللبنانى: مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الأحد، 23 يونيو 2024 06:25 م

رد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية على ما ورد في صحيفة تلجراف بشأن تخزين سلاح وصواريخ في مطار بيروت، قائلا: "مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات". 

قال وزير الأشغال العامة خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرةالإخبارية، إن مطار بيروت الدولي يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي، مؤكدا أن تقرير صحيفة تلجراف البريطانية تناول معلومات عن مصادر غير رسمية. 

وأضاف أن المسؤولون في مطار بيروت لم يعطوا أي تصريحات لصحيفة تلجراف، مؤكدا أننا ندعو السفراء لزيارة ميدانية غدا في مطار بيروت.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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