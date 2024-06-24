شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدشن برنامج "إجابة السائلين" للرد على استفسارات قاصدى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشّن رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس، مبادرة "إجابة السائلين" عبر الهاتف؛ للرد على استفسارات قاصدى المسجد الحرام الشرعية، وتوعيتهم وتعليمهم لأداء عباداتهم ومناسك العمرة.

وأوضح السديس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ‏مبادرة "إجابة السائلين" عبر الهاتف جاءت للتيسير على قاصدى المسجد الحرام، وتعزيز مهام مكاتب "إجابة السائلين" للرد على أسئلة قاصدى المسجد الحرام وتوعيتهم لما فيه اتباع هدى نبيهم ﷺ فى أداء مناسك العمرة.

‏وتعمل إدارة "إجابة السائلين" التى تضم مجموعة من العلماء والقضاة والمدرسين على توعية الحجاج والزائرين فى مسائل العقيدة الإسلامية والعبادات الشرعية وأحكام المناسك، وآداب الزيارة، ليؤدوا عباداتهم وفق المقتضى الشرعى دون إخلال أو إحداث وابتداع.