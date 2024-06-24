شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الوسطى الأمريكية: إصابات طفيفة لسفينة استهدفها الحوثى بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحوثيين استهدفوا اليوم، ناقلة بضائع فى هجوم يشتبه بأنه قد تم عبر نظام الطيران المسيّر.

وقالت القيادة المركزية فى بيان على حسابها فى "إكس": "قام الحوثيون باستهداف السفينة أم/ڤى ترانز ورلد ناڤيغيتور، وهى ناقلة بضائع ترفع العلم الليبيرى وتملكها وتديرها اليونان، فى هجوم يشتبه بأنه قد تم عبر نظام الطيران المسيّر".

وأضاف: "اليوم، وفى الساعة 4:00 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أبلغ الطاقم عن إصابات طفيفة وأضرار متوسطة للسفينة، لكن السفينة واصلت إبحارها".