شكرا لقرائتكم خبر عن براون: قدرة أمريكا على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن أى هجوم إسرائيلى على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، لا سيما إذا تعرض وجود جماعة حزب الله للتهديد، بحسب سكاى نيوز.

ولم يكشف براون عن توقعه للخطوات التالية التى يمكن أن تتخذها إسرائيل، لكنه أقر بحقها فى الدفاع عن نفسها.

وحذر براون من أن شن هجوم على لبنان "يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع".

وقال براون للصحفيين قبل توقفه فى الرأس الأخضر فى طريقه للمشاركة فى محادثات دفاع إقليمية فى بوتسوانا "حزب الله أكثر قدرة من حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه. وأود فقط أن أقول إننى أرى إيران أكثر ميلا لتقديم دعم أكبر لحزب الله".

وتابع قائلا: "مرة أخرى، كل هذا يمكن أن يساعد فى توسيع نطاق الصراع فى المنطقة ويجعل إسرائيل تشعر بالقلق ليس فقط بشأن ما يحدث فى الجزء الجنوبى من البلاد، ولكن أيضا بشأن ما يحدث فى الشمال".

وأشار براون إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون محدودة أكثر من قدرتها على المساعدة فى اعتراض الهجوم الصاروخى والطائرات المسيرة الذى شنته إيران على إسرائيل فى أبريل، والذى جرى إحباطه إلى حد كبير.



وأوضح براون "من وجهة نظرنا، واستنادا إلى مكان وجود قواتنا، وقصر المدى بين لبنان وإسرائيل، فمن الصعب علينا أن نكون قادرين على دعمهم بنفس الطريقة التى فعلناها فى أبريل".

وجاءت تصريحات براون فى الوقت الذى قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن انتهاء المرحلة المكثفة من القتال فى غزة سيسمح لإسرائيل بنشر المزيد من القوات على طول الحدود الشمالية مع لبنان.