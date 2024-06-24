شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسف عددا من مبانى الحى السعودى غرب رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الإثنين بنسف مبانى عدة فى الحى السعودى غرب مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، كما شن الاحتلال غارة عنيفة على حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكان ثمانية أشخاص استُشهدوا ظهرأمس ، فى قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف مقر كلية التدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غرب مدينة غزة.

واستُشهد 9 وأصيب آخرون فى قصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ، إنها انتشلت 3 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة جعرور في محيط منطقة ضبيط وسط مدينة غزة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استُشهدت امرأة وأصيب آخرون، باستهداف منزل لعائلة "ميط" بالمخيم.

واستُشهد شاب جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.