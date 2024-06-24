شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اللبنانى: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى اعتداء خارجى على بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى على حمية أن مقال صحيفة التلجراف البريطانية حول وجود أسلحة فى مطار رفيق الحريرى لا معنى له، مضيفا أن هذا المقال يهدف إلى تشويه سمعة لبنان ومطار رفيق الحريرى.



وطالب وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى صحيفة التلجراف البريطانية بضرورة التأكد من مصادر رسمية لمعلوماتها.



ودعا فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" جميع وسائل الإعلام أن تستند في معلوماتها على المصادر الصحيحة، مبينا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء خارجي.