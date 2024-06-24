الخليج اليوم .. "تواصل إبحارها إلى مصر".. إصابات وأضرار في استهداف "الحوثيين" لسفينة تجارية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن أضرارا متوسطة لحقت بسفينة تجارية يونانية ترفع علم ليبيريا بعد هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة، مشيرة إلى وقوع إصابات وتتابع إبحارها إلى مصر.

وذكرت "سنتكوم" في حسابها على منصة "إكس" أن السفينة Transworld Navigator، التي ترفع العلم الليبيري، تعرضت لأضرار متوسطة وهي حاليا تواصل إبحارها من ماليزيا إلى مصر.

وأشارت في بيانها إلى وقوع إصابات في صفوف طاقم السفينة اليونانية.

من جهته، أعلن الناطق باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت سفينتي (Transworld Navigator) بواسطة زورق مسير، و (STOLT SEQUOIA) في مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي بتاريخ 23 يونيو الجاري.

يشار إلى أنه في الأربعاء الماضي، أصيبت السفينة التجارية "إم في توتور" والتي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية، بأضرار جسيمة إثر هجوم نفذه "الحوثيون" بزورق مسير وصواريخ.

وترد الولايات المتحدة وحلفاؤها بقصف أهداف للحوثيين في محاولة لإجبارهم على وقف قصف السفن الذي شرعوا به ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.