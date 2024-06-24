شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المُحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 12 مواطنا فلسطينيًا على الأقل، بينهم سيدة من الخليل، إضافة إلى أطفال منهم جريح، وأسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان صحفي مشترك - أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد، وكفر نعمة في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، وقد طالت (80) شخصًا على الأقل، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، فيما لم يتسّن التأكد من هويات وأعداد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم.

وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في المنازل.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت نحو (9360)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضح البيان أن الاحتلال واصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.