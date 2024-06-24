شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اللبنانى: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صحيفة تليجراف والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ لبنان سيتخذ الإجراءات القانوني اللازمة ضد صحيفة تليجراف البريطانية، موضحًا: "تم شرح للسفراء بالتفاصيل الآلية المعمول بها في المطار التي تتوافق مع كل المعايير الدولية".

وأضاف "حمية"، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء: كان هناك جولة للإعلام داخل مركز الشحن الأول وعملنا جولة مع السفراء على سور المطار، فقد شرح العميد كفوري للسفراء ومن يمثلونهم حول دور الجيش اللبناني في حراسة وأمن المطار من أسوار المطار عبر الكاميرات والضباط والرتباء إلى حرم المطار ومرافقه كافة".

وتابع: "جهاز أمن المطار سيقوم بعمل زيارة لوسائل الإعلام لأي مكان يختارونه، وصحيفة تليجراف صدر منها تشويه لسمعة المطار، وبالتالي، فإننا نقوم بعمل دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية حول الإجراءات القانونية اللازمة التي سوف نتخذها بحق تلك الجريدة بسبب ما شكلته من ضرب معنوي للمطار ولكل لبنان واللبنانيين".