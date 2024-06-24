شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أمين عام الأمم المتحدة تلتقى أمين جامعة الدول العربية لبحث أطر التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والى بمقر الأمانة العامة لجامعة. تناول اللقاء عدد من الموضوعات المشتركة والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين الجامعة والمكتب، والتى من شأنها الاهتمام بمتابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمى للدول العربية (2023- 2028).

ركزت المناقشة على عدة نقاط للشراكة مع جامعة الدول العربية والتى تقع ضمن نطاق عمل المكتب أبرزها مواجهة المخدرات، الجريمة المنظمة، الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، غسل الأموال، ودعم منظومة العدالة الجنائية فى الدول العربية.

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير النزاع فى المنطقة على الجهود والدعم المقدم للدول الأعضاء وأهمية البيانات والبحوث الموثقة فى صنع السياسات، حيث تم الإشارة لأخر الإصدارات البحثية من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة مثل "ديناميكيات الاتجار بالمخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019-2023): التوجهات وسبل الاستجابة" و"تقرير المخدرات العالمي" والذى سيتم إطلاقه يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الذى يصادف "اليوم الدولى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها" أو "اليوم العالمى لمكافحة المخدرات."

عقد الاجتماع فى إطار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمى للدول العربية (2023-2028)، والذى تم خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2024 بمقر الأمانة العامة للجامعة، والتى تؤكد على أهمية تفعيل وتعميق الشراكة مع الأمم المتحدة ومكاتبها المعنية فى تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج والمشاريع الواردة بإطار العمل الإقليمي.