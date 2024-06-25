شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام الأردنى يضبط متفجرات فى العاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمن العام الأردني في بيان، الإثنين، إن تحقيقات للأجهزة الأمنية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجرة في منطقة أبو علندا.

وأضاف البيان أن "الأجهزة الأمنية طوّقت منذ الصباح وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدمت لتخزين المتفجرات".

وفيما يلي ما جاء في بيان الأمن العام الأردني:

ان فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقع وفجرت المواد المتفجرة المخزنة داخل المحل التجاري.

وعمليات التفجير انتهت وبأعلى درجات المهنية والحرفية ودون أية إصابات وأضرار تذكر.

وأهابت السلطات بالجميع الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان والابتعاد عن الموقع، وإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية من دون أي مؤثرات.

وأن القضية ما زالت قيد التحقيق وسيتم نشر التفاصيل كافة حال الانتهاء منها.

وكانت أجهزة الأمن العام في الأردن قد ضبطت، يوم السبت، كمية من المتفجرات المخزنة في منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمّان.

ووقتها قال الأمن العام إن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.