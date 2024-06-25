شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء يرتقون إثر استهداف مدرسة بها نازحون فى يافا.. وغارات على مناطق برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، عن ارتقاء 6 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة يافا وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكشف الدفاع المدني الفلسطيني، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في منطقتي يافا والشاطئ بمدينة غزة.

كما كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.