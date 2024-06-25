شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات "جزائرية- أممية" لتعزيز التعاون في مجال التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، جيرد موللر، سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة في مجال التنمية الصناعية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري، اليوم، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة، للمسؤول الأممي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، من 22 إلى 25 يونيو الجاري.



وقالت وزارة الخارجية - في بيان - أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لاستعراض سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة في مجال التنمية الصناعية، وتبادل الآراء حول الدور المتجدد للمنظمة في تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا على المستوى الدولي.