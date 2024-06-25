الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن خطته الاستراتيجية الخاصة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشن المستشار في الديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر المركز في الرياض، الخطة الإستراتيجية الخاصة بالمركز.

إذ اشتملت الخطة على الرؤية في الريادة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وما يقدمه المركز للعالم، فضلاً عن رسالة " مركز الملك سلمان للإغاثة" الذي يعد الذراع التنموي - الإغاثي للسعودية، التي تتلخص بـ: الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية في الخارج عبر عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيم السعودية بجودة عالية ومتميزة، كما اشتملت الخطة على ثلاث ركائز رئيسية: تعظيم أثر العمل الإغاثي والإنساني، والتميز المؤسسي، وكذلك الاستدامة المالية.

وتحقق الخطة الاستراتيجية 7 أهداف منها تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، و إبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية،وتحقيق التميز التقني، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية، بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة تترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعا، يتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، أيضا تم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من عام 2024.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع الإنسانية للسعودية، ومنفذ لأهدافها في مسيرتها نحو إنسانية بلا حدود، ونفّذ حتى نهاية ديسمبر العام الماضي نحو 2674 مشروع، بقيمة تتجاوز 6 مليار ريال، بـ 99 دولة، ويعد امتداد لدور السعودية في العمل الإنساني ورسالتها العالمية الساعية إلى تحقيق السلم والسلام في العالم، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لـلمركز.

إذ يحقق رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز في أن يصبح مركزاً رائداً للإغاثة والأعمال الإنسانية وينقل قيم المملكة إلى العالم ويحقق رسالته بأن يكون على المستوى الدولي بما يضمن الدعم للفئات المتضررة بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية، ويقدم المساعدات الإنسانية والاغاثية للخارج، فضلاً عن تطويره لـ الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني، وتطوير آلية فعالة لتضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية وزيادة أثر المساعدات الخارجية للمملكة بهدف استدامتها عبر تحسين عمليات الاشراف والمتابعة والتقييم.