شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 10 آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبى عاجل من غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 10 الالاف شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي خارج غزة، وناشد المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس جيبرييسوس الإجلاء الطبي المستدام والمرور في الوقت المناسب عبر جميع الطرق الممكنة.

وأوضحت المنظمة أن من بين أولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة غزة للحصول على رعاية متخصصة مرضى أطفالا ومن جانبها نقلت المنظمة وشركاؤها أمس خمسة من هؤلاء المرضى، أربعة منهم مصابون بالسرطان وواحد مصاب بحروق من الدرجة الثانية، من المستشفى الأهلي إلى مجمع ناصر الطبي، حيث سيستمرون في تلقي الرعاية حتى يتمكنوا من مغادرة غزة.

وسلم فريق المنظمة والشركاء إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 20,000 مريض في مستشفيي الأهلي والصحابة، بالإضافة إلى 19,000 لتر من الوقود.