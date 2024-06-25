شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: القيود المفروضة من الاحتلال فى غزة تحرم مئات الآلاف من المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن القيود المفروضة من قوات الاحتلال الاسرائيلى على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعيق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية فى غزة، مما يؤثر على مئات الآلاف من المحتاجين.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة قال المكتب الأممي إن عدم قدرة الوكالات الإنسانية على نقل السلع الإغاثية بشكل مستمر وآمن من معبر كرم أبو سالم، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح، أدى إلى تفاقم التحديات التي تؤثر على عمليات الإغاثة.

وأفاد بأنه حتى الأحد، سمحت السلطات الإسرائيلية أقل من نصف المهمات الإنسانية المنسقة البالغ عددها 86 مهمة المخطط لها هذا الشهر إلى شمال غزة، حيث تمت إعاقة الكثير من المهمات، ورُفِض وصول 12 في المائة منها، وألغي 12 في المائة لأسباب لوجستية أو تشغيلية أو أمنية.

وقال المكتب إنه في حادثة وقعت أمس ، تأخرت بعثة إنسانية عائدة إلى جنوب غزة بعد تسليم الوقود والإمدادات الطبية إلى مدينة غزة في الشمال لأكثر من 13 ساعة عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، مما جعل القافلة عرضة لخطر الوقوع في مرمى تبادل إطلاق النار.

وأفاد المكتب كذلك بأن البعثات الإنسانية المخطط لها والتي تتطلب التنسيق إلى مناطق في جنوب غزة لا تزال تواجه أيضا عقبات ورفض الوصول.