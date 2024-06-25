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الخليج اليوم .. الرياض: وفيات الموسم تبلغ 1301 من الحجيج

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكدت الرياض أن مجمل المتوفين خلالَ موسم الحج هم أشخاص لا يمتلكون تصريحا، وأن أسبابَ الوفاة بالمجمل هي المشي الطويل تحت أشعة الشمس والمرض والتقدم في العمر.

كما وشددت على التزامها الكامل بخدمة ضيوف الرحمن في كل عام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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