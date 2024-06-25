شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة حوامات للجيش.. إخماد حريق فى قرية قمين بريف اللاذقية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخمد عناصر منظومة الإطفاء في اللاذقية بمشاركة حوامات الجيش السورى حريقاً زراعياً ضخماً بقرية قمين التابعة لمنطقة الفاخورة بريف منطقة القرداحة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، أوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود أن كوادر الإطفاء من الدفاع المدني وفوج الإطفاء والزراعة بالتعاون مع حوامات للجيش سيطروا على الحريق الضخم بقرية قمين، والذي أتى على مساحة 50 دونماً تقريباً من الأشجار المثمرة (زيتون وأعشاب وقصب).

وأوضحت وسائل إعلام سورية بأن عناصر من تنظيم داعش الإرهابى اضرم النار، في حفرة لحجز النفط وهي من ملحقات بئر نفطي في حقل الصيجان شمالي مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة، قبل أن يفرّ عناصر التنظيم إلى جهة مجهولة.