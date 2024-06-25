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عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة يتخطى 37 ألفًا

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 37658 شهيداً، ونحو 86237 جريحاً معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 32 فلسطينياً وإصابة 139 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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