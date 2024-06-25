شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة يتخطى 37 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 37658 شهيداً، ونحو 86237 جريحاً معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 32 فلسطينياً وإصابة 139 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.

