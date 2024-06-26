شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يحذر من خطورة نشر الشائعات والأخبار والمعلومات المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مجلس الوزراء الكويتي من خطورة نشر الشائعات والأخبار والمعلومات المغلوطة، داعيا وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية والحرص على المصداقية والمصلحة الوطنية .

واستنكر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعة الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح، رئيس الوزراء الكويتي قيام بعض وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية في الآونة الأخيرة بنشر أخبار مخالفة للواقع بشأن إجراءات لوزارات وجهات حكومية، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية عن كل ما يتم نشره أو نقله أو إعادة بثه من أخبار غير صحيحة ومؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت قيامه ببث هذه الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.

من ناحية أخرى أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وعظيم تقديره للمواطنين والمقيمين والوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الاستجابة السريعة والتفاعل الفوري مع دعوة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء إثر انقطاع التيار الكهربائي الأربعاء الماضي عن بعض القطع في مناطق الكويت، مشيدا بتعاون الأفراد والجهات مع الوزارة وإحساسهم بروح المسؤولية الوطنية التي ساهمت في تقليل الأحمال الكهربائية لاسيما في أوقات الذروة الأمر الذي ساعد في استقرار المنظومة الكهربائية في الكويت.

كما اعتمد مجلس الوزراء الكويتي قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن بعض حالات فقد وسحب الجنسية وفقا لأحكام المرسوم بشأن الجنسية الكويتية.