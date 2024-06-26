شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عسكرى تونسى إثر إطلاق نار على دورية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، في بيان، إن عسكرياً لقي حتفه في إطلاق نار من مصدر مجهول على دورية في منطقة رمادة الواقعة أقصى جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان: " تعرضت فجر، الأربعاء، دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة، كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة، إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر".

وذكرت أن "الحادث أسفر عن وفاة عسكري من عناصر الدورية.. وتم فتح تحقيق في الواقعة".