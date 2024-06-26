شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون أطلقوا النار تجاه مخيم العروب بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مستوطنون أطلقوا النار تجاه مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن البيت الأبيض، مواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال البيت الأبيض: "واشنطن تواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل".