شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية بمحيط موقع بركة ريشا ويدمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، قصف ‏التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا وتدميرها بالكامل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي في تصويت أولي على مشروع قانون "يحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل".

وذكرت إعلام إسرائيلي، أن وزير الدفاع يوآف جالانت أكد التزام إسرائيل بإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة، كما أكد دعم إسرائيل لمقترح بايدن للتهدئة في قطاع غزة وحمل حماس العواقب حال رفضته.

وذكر جالانت خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في واشنطن: "نتقاسم وواشنطن أهداف وغايات الحرب على غزة ونحل خلافاتنا في الغرف المغلقة".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن حجم الدمار والقتل في قطاع غزة مروع ويؤثر على الأطفال هناك، متابعه أن آلاف الجثامين لا تزال موجودة تحت الركام في قطاع غزة.