الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على وافد لانتحاله صفة رجل أمن والكشف عن جنسيته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، القبض على وافد لانتحاله صفة رجل أمن في العاصمة الرياض، كاشفة عن جنسيته.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد يحمل الجنسية السورية بتأشيرة زيارة لانتحاله صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل بمجهودات الأمن السعودي، وأشار آخرون إلى أن الوافد انتحل صفة رجل أمن، كما نشر البعض صور الوافد ببدلة عسكرية.