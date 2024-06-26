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الخليج اليوم .. عقوبة صارمة بحق موظف كويتي بعد استيلائه على مكافأة خدمة حولت إلى حسابه بالخطأ

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قرر القضاء الكويتي معاقبة مواطن استولى على مكافأة خدمة حولت إلى حسابه عن طريق الخطأ حيث رفض إعادة المبلغ للجهات المختصة.

وأصدرت محكمة الجنايات قرارا بحبس الموظف 5 سنوات وعزله من الوظيفة وإلزامه برد 4300 دينار وتغريمه ضعف المبلغ، على خلفية استيلائه على مبلغ مكافأة خدمة في جمعية تعاونية حولت في حسابه بالخطأ ورفض إعادة المبلغ.

 

وفي وقت سابق أيدت محكمة الاستئناف بالكويت حكم محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين وآخرين من تهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين تبلغ قيمتها ما يقارب 5 ملايين دينار.

 

المصدر: المجلس+الكويت 24

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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