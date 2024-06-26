شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: 8 شهداء ومصابين فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 8 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف مدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة. وقال حزب الله: "استهدفنا أيضا موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة".
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