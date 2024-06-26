شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: 8 شهداء ومصابين فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 8 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع "‏زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف مدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة. وقال حزب الله: "استهدفنا أيضا موقع ‏العاصي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة‏".