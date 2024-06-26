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إعلام فلسطينى: 8 شهداء ومصابين فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم جباليا

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 8 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع "‏زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف مدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة. وقال حزب الله: "استهدفنا أيضا موقع ‏العاصي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة‏".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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