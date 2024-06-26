شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب إسرائيل بوقف عقابها الجماعي ضد أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج ، المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع كارثة أكبر في منطقة الشرق الأوسط..قائلا :"إن الصين تدعو جميع الأطراف لضبط النفس والتوقف عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات بالمنطقة".



جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الصين أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط .. حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء.



وأضاف فو تسونج : "أن الصين تحث إسرائيل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ووقف العقاب الجماعي لأهل غزة" .. محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حماية العاملين في المجال الإنساني وتيسير إيصال المساعدات بأمان بموجب القانون الإنساني الدولي.



ولفت مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل رغم قرارات مجلس الأمن، منها القراران 2728 و 2735 الداعيان إلى وقف فوري للأعمال القتالية..مشددا على ضرورة إعادة إطلاق عملية تنفيذ حل الدولتين في وقت مبكر وتحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط في وقت مبكر.



وطالب فو تسونج ، المجتمع الدولي بضرورة التعاون من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة..معربا عن قلق الصين البالغ بشأن تصعيد إقليمي محتمل..مرددا تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن الوضع المحفوف بالمخاطر الذي قد يمتد إلى ما وراء غزة.