شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا والجزائر تؤكدان ضرورة التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النمسا والجزائر ضرورة تكثيف التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوسيع التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية -بمناسبة زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى فيينا- إن وزيري خارجية النمسا والجزائر بحثا بؤر التوتر العالمية، بدءًا من الصراع في الشرق الأوسط إلى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، فضلاً عن الوضع في منطقة الساحل وفي ليبيا المجاورة للجزائر.



وركزت المحادثات على النقاط الساخنة على مستوى العالم، ولا سيما الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والتأثير العالمي للحرب في أوكرانيا، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل.



وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا الوضع في ليبيا المجاورة للجزائر وضغوط الهجرة الناتجة عن ذلك على النمسا لافتا إلى أن الجزائر شريك مهم في قضايا الهجرة.



وأشار البيان إلى مساعدة جهود إدارة الهجرة التي تبذلها الجزائر في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 60%.



ولفت البيان إلى ترحيب وزير الخارجية النمساوي بجهود الجزائر في مجال حماية الحدود والنجاحات التي تحققت في مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأشار البيان إلى أنه تم تعزيز التعاون الثنائي بين النمسا والجزائر في قضايا الهجرة خلال الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين وتم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بشأن إعادة القبول ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب.