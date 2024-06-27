شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المقتحمة لـ"جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المُقتحمة لمدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية مُنذ منتصف الليل.

وتواصل قوات الاحتلال نشر تعزيزاتها العسكرية فجرًا، في المدينة وأطراف المُخيم ونشرت عشرات الجنود القناصة على أسطح العمارات التجارية والمنازل وفي أحياء المدينة ومركزها التجاري، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة" وسماع دوي انفجارات.

وتحدثت صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنها (خدشوت بزمان) عن حدث أمني صعب تعرضت له القوات الإسرائيلية، وأسفر عن سقوط 12 جريحا على الأقل، جراء كمين مزدوج نصب لهم.

وأفادت التقارير بتعرض عدد كبير من الجنود الإسرائيليين لتفجير عبوة شديدة الانفجار بمركبة عسكرية من نوع النمر على الطريق الرئيسي في "جنين".

وأشارت هذه التقارير إلى أن العبوة الناسفة جرى تفجيرها عن بعد. وهبط مروحيات في مستشفيات هعيميك ورمبام وبلنسون وتل هاشومير.

ودارت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم.