شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المُحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى.

وعلى صعيد الاعتقالات، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الاسير، في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم، 28 شخصًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طالبة من الخليل، وأسرى سابقون.

وأوضح البيان، أن عمليات الاعتقال في محافظة جنين والتي طالت 16 مواطنا، أبقى الاحتلال على اعتقال 9 منهم، من بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، والقدس.



وإلى جانب ذلك، واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء عمليات الاعتقالات، رافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.



وحسب تحديث اليوم، ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من (9430)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.