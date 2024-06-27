اخبار الخليج

الخليج اليوم .. نائب وزير خارجية السعودية يبحث مع سفير سوريا لدى المملكة العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة، اليوم، سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدكتور محمد أيمن سوسان، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وفي وقت سابق، قال سفير دمشق لدى الرياض محمد أيمن سوسان في تصرحاته لوسائل الإعلام، إن هناك إرادة بتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن افتتاح سفارتي البلدين في دمشق والرياض، وعودة السوريين لأداء فريضة الحج، واستئناف حركة الطيران المدني، هي مؤشرات على تطور العلاقات، والرغبة في تعزيزها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا