شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استخدام الاحتلال الكلاب ضد المعتقلين الفلسطينيين انتهاك خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمى لورانس، اليوم الخميس، "إن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية الكلاب فى الهجوم على المعتقلين الفلسطينيين، يشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إسرائيل فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب قانون الاحتلال".

وأوضح أن المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة "محظورة تمامًا بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق الفرد فى الحياة والصحة"، وإسرائيل انتهكت هذا الأمر أيضًا.

وردًا على سؤال حول قيام جنود إسرائيليين بربط فلسطينى مصاب أمام مركبة عسكرية واستخدامه كدرع بشرى فى مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أشار لورانس إلى أن المكتب الإقليمى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رد على هذا الحادث فى بيان.

وأشار البيان إلى أن استخدام فلسطينى كدرع بشرى على مركبة عسكرية هو "مثال آخر على الأعمال غير القانونية التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى".

وفى 22 يونيو، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 شبان خلال مداهمة منزل فى منطقة الجابريات بمدينة جنين، وربطت أحد هؤلاء الشبان فى مقدمة مركبة عسكرية واستخدمته درعًا بشريًا.