أونروا: النقص الحاد فى الأدوية والوقود بقطاع غزة يعيق عمليات إنقاذ الأرواح

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (أونروا)، اليوم الخميس، أن المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، موضحة أن عددا قليلا من مراكزها الصحية ما زالت تعمل فى القطاع.



وأضافت - فى منشورعلى صفحتها الرسمية على منصة "إكس"- أن النقص الحاد فى الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.



وفى سياق متصل، قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ، إن انعدام الأمن، والعمليات العسكرية الإسرائيلية فى جنوب قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أنه فى الأسبوع الماضى أصاب عدد من الهجمات الإسرائيلية محيط منطقة المواصي، حيث لجأ العديد من النازحين.



وأكد المكتب أن الشركاء الذين يعملون على دعم الرعاية الصحية فى غزة يحذرون من انقطاع التيار الكهربائى بسبب نقص الوقود ، وأنه يعرض حياة المرضى أصحاب الحالات الحرجة للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حديثى الولادة، ومرضى غسيل الكلى، وأولئك الذين يرقدون فى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.



كما يعيق نقص الوقود الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المياه والصرف الصحى والنظافة فى جميع أنحاء القطاع، بحسب ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.



وأفاد المكتب بأن الشركاء العاملين على الاستجابة فى هذا المجال أكدوا أن إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية، هوالمصدر الرئيسى لإمدادات المياه فى غزة، والذى تراجع بنسبة تزيد عن 50 فى المائة، من 35,000 ألف متر مكعب يوميا إلى 15,000 ألف متر مكعب فقط.