شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية بجاية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ولاية بجاية شرق الجزائر زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ووفق ما ذكره مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء فى بيان له : "سجلت هزة أرضية، بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر، بولاية بجاية".

كما أضاف أن مركز الهزة حدد بـ 06 كم جنوب شرق مالبو، بولاية بجاية الجزائرية.

وكان مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بأن ولاية جيجل الجزائرية رصد، فى وقت سابق، هزة أرضية بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر .

وبحسب البيان الجزائرى؛ فقد حدد مركز الهزة ب 6 كلم جنوب - شرق منطقة زيامة منصورية بنفس الولاية، وفقا لذات المصدر.