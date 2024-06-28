شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف قوات الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 4 فلسطينيين، بينهم فلسطينية وطفلة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب فلسطينيون آخرون، بينهم أطفال فى قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى منازل وسط قطاع غزة، وخياما تؤوى نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الاحتلال قصف منزلا فى محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وطفلة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما ارتقى شهيدان عقب قصف منزل في شارع البيئة بالمدينة.

كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.