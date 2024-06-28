شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بسقوط شهيدين جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.