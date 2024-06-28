شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنتخب رئيسا جديدا خلفا للراحل إبراهيم رئيسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه أكثر من 60 ميليون إيرانى اليوم، الجمعة، لصناديق الاقتراع للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى إيران، لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذى لقى مصرعه فى 19 مايو الماضى، فى حادثة تحطم مروحيته غرب البلاد اثر سوء الأحوال الجوية.



الانتخابات الإيرانية

ويتنافس على مقعد الرئاسة الشاغر، 4 مرشحين بعد انسحاب 2 من مرشحى المعسكر المحافظ، امير حسين قاضي زاده هاشمي وعلى رضا زاكانى، والمرشحون الأربع هم : سعيد جليلى (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف (أصولي تقليدي)، مصطفى بور محمدى (محسوب على التيار المعتدل)، مسعود بزشكيان (إصلاحي).



الانتخابات الرئاسية فى ايران



الايرانيون يصوتون لاختيار رئيسا جديدا للبلاد

وكان دعا المرشد الأعلى آية الله على خامنئى خلال كلمته عقب الادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية المبكرة التى تجري اليوم، للحضور الشعبى الكثيف فى الانتخابات، قائلا "الحضور الشعبي الحماسي وزيادة عدد الناخبين ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية.

ووفقا لوكالة تسنيم، أكد خامنئى بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يتوقف على مشاركة الشعب.. وتابع، نوصي الناس بأخذ التصويت والمشاركة في هذا الاختبار السياسي المهم على محمل الجد والمشاركة فيه. يجب على الناس ألا يترددوا في التصويت.



الايرانيون ينتخبون ريسا جديد خليفة الرئيس الراحل



الرئيس الاسبق خاتمي يصوت فى الانتخابات الرئاسية

وصرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي، بأن هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الآخر متنقل.

وأضاف: في الخارج لدينا 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الإيرانيين.



المرشح الاصولى قاليباف يدلى بصوته



المرشح بورمحمدي يدلى بصوته

وأوضح: عملية التصويت استمرت 10 ساعات وفقا للقانون وإذا كانت هناك حاجة للتمديد فسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية".

وبالنظر إلى أنه يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويا، فمن المتوقع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب.

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشَحين الأعلى في النتائج 5 يوليو عام 2024 بعد إعلان نتيجة الانتخابات.



المرشد الاعلى على خامنئى يصوت فى الانتخابات



ايران الانتخابات



ايران تنتخب رئيس



رجال الدين يدلون بأصواتهم



رجال الدين يصوتون



كلمة المرشد الاعلى عقب الادلاء بصوته



ناطق نوري يدلى بصوته فى الانتخابات