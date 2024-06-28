شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مساعدات تونسية إلى مصر محملة بـ14 طن أغذية موجهة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرة مساعدات تونسية إلى مصر اليوم الجمعة، محملة بـ14 طنا من المساعدات الغذائية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق بين بالتنسيق السلطات التونسية والهلال الأحمر التونسى والمصرى والسلطات المصرية.

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، للتوصل إلى هدنة أنساني مؤقتة، تفضي لوقف دائم لإطلاق النار، هذا كله من منطلق أنه لا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء في غزة، وأن دعم فلسطين يعتبر بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري.