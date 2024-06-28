شكرا لقرائتكم خبر عن كمين مخيم جنين ينسف قائد فرقة القناصة الإسرائيلى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخيم جنين.. أكد الجيش الإسرائيلى، التقارير التى ذكرت أن قوة إسرائيلية تعرضت لكمين فى مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وقال إن أحد جنوده قُتلوا خلال العملية العسكرية.

وكشفت القناة الإسرائيلية 12، تفاصيل الحادثة التى تعرضت لها قوة إسرائيلية أثناء اقتحام مخيم جنين فجر الخميس، والتي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة 16 آخرين.

وبحسب القناة، فقد أدى انفجار عبوات ناسفة مدفونة تحت الأرض إلى مقتل النقيب ألون سكاجيو، وإصابة 16 جندياً بجروح متفاوتة.

من بين المصابين، فى كمين مخيم جنين جندي إصابته خطيرة و5 إصابات متوسطة بينهم ضابط ومسعف، و10 أصيبوات بجروح طفيفة، بينهم ضابط وجندي احتياط.

وأشارت القناة 12 إلى أن عملية اقتحام مخيم جنين كانت تستهدف البنية التحتية لحماس في المخيم.

وأوضحت أن القوة الإسرائيلية دخلت إلى مخيم اللاجئين فى جنين من عدة اتجاهات في وقت واحد، حيث قامت جرافة عسكرية بإجراء "تمشيط" للمحور للتأكد من عدم وجود أي متفجرات في المنطقة.

وفي هذه المرحلة، صدمت مركبة مدرعة من نوع "بانثر"، عبوة ناسفة وانفجرت على الفور، وأصيب الجنود في المركبة بجروح طفيفة في الرأس، ولم تخترق العبوة الناسفة المركبة.

على الفور دخلت قوة إنقاذ لإخلاء الجرحى من المركبة، حيث وصلت قوات المشاة لإنقاذهم، وهنا قتل الضابط سكاجيو.

وأضاف الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته قناة (آي 24 نيوز) - إن العملية فى مخيم جنين بدأت باقتحام أولي، أسفر عن اعتقال عدد من المقاومين، وبعدها تحركت القوات في المرحلة التالية للعملية، واستهدف قناص في انفجار عبوة ناسفة.

وبعد الانفجار، حاول فريق إنقاذ الوصول له وتقديم المساعدة، لكن انفجارا ثانيا وقع، خلال عملية الإنقاذ، ما أسفر عن سقوط جرحى آخرين.

وقال الجيش إن الهجوم المزدوج، أسفر عن مقتل جندي، وإصابة ستة آخرين بجروح متوسطة، و10 بجروح بسيطة.