شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: نحن فى حالة حرب وهناك عدد كبير من القرى دمرها العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، إن التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي". وفق موقع النشرة اللبنانى.

وجدد ميقاتى التأكيد أن الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى، جاء ذلك في تصريح له من مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبنانى.

أضاف: "أهنئ شجاعتكم وتضحيتكم ونحن كسلطة سياسية الى جانبكم بكل ما للكلمة من معنى، وسنظل كذلك. أعلم الصعوبات التي تمرون بها ولكنها باذن الله ستزول".

وكشف أنه عندما بدأت الامتحانات الرسمية للتعليم المهني، وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات بقصف مراكز الامتحانات، وأظهرت التحقيقات التي قامت بها مديرية المخابرات أنه ربما يقف خلف هذه التهديدات تلامذة متضررون.

وأستكمل حديثه قائلاً: الأمر ذاته يتكرر على مستوى الوطن، حيث تتصاعد حدة الحرب النفسية، ولكننا واثقون أن وطننا سيتجاوز هذه المرحلة لنصل الى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود بشجاعتكم وبسالتكم وبتضحياتكم.

أضاف: "أهنئ شجاعتكم وتضحيتكم ونحن كسلطة سياسية الى جانبكم بكل ما للكلمة من معنى، وسنظل كذلك. أعلم الصعوبات التي تمرون بها ولكنها باذن الله ستزول".

ومن جهة ثانية، حذرت الخارجية الأردنية، المواطنين من السفر إلى الأرضي اللبنانية في الوقت الراهن، نظرا للتوترات العسكرية في المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية في بيان اليوم الجمعة، السفير سفيان القضاة، أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين.