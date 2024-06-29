شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية للبترول: حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) علي العجمي، اليوم /السبت/ عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور "بعيدا عن وحدات المصفاة".



وأوضح العجمي - في تصريح - أن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو تأثير على عمليات التكرير والتصدير.