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الكويتية للبترول: حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) علي العجمي، اليوم /السبت/ عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور "بعيدا عن وحدات المصفاة".


وأوضح العجمي - في تصريح - أن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو تأثير على عمليات التكرير والتصدير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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