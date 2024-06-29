شكرا لقرائتكم خبر عن الزميلة إيمان حنا تتسلم جائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الزميلة إيمان حنا الكاتبة الصحفية باليوم السابع، مساء الجمعة، جائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية ، عن سلسلة تحقيقات بعنوان "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك" كأفضل قصة إنسانية نُشرت في عام 2023.

وأقام مجلس أمناء الجائزة اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 حفلا كبيرا لتسليم الجائزة، في مبني على ومصطفى أمين بمؤسسة أخبار اليوم العريقة، بحضور لفيف من كبار الكتاب والسياسيين والشخصيات العامة .

وقام الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتبة الصحفية صفية مصطفى أمين، بتسليم الجوائز للفائزين.





وكان مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية، قد أعلن أسماء الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنشورة في عام 2023، بعد انتهاء اللجان من فرز الأعمال المقدمة في مجالات التحقيق الصحفي والقصة الإنسانية والصورة الصحفية وصحافة الفيديو.

وكان المجلس قد اعتمد قائمة الفائزين بالجوائز، حيث حصل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الزميل حسن السعدنى الناقد الرياضي باليوم السابع، بجائزة التحقيق الصحفى بموضوع عن الألعاب الإلكترونية والدوبامين.



جانب من التكريم



وفاز الكاتب الصحفي الكبير عبد الله عبد السلام (الأهرام) بجائزة أفضل كاتب مقال، وفازت الصحفية منال عبيد (الأهرام) بجائزة صحافة الفيديو عن موضوع "الرمال المتحركة تدفن قرية بأكملها في الوادي الجديد"، وفازت الصحفية الشابة سارة أبو شادي (موقع مصراوي) بجائزة الشباب عن موضوع "أطباء السخرة.. محنة الأطباء المقيمين في المستشفيات الحكومية".



مع الكاتبة الصحفية صفية مصطفى أمين





وفاز المصور الصحفي طارق وجيه (موقع المصري اليوم) بجائزة أفضل صورة صحفية عن "مظاهرة حاشدة في الأزهر بعد صلاة الجمعة دعما لغزة والأقصى".

كما قرر مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير جمال حسين، إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها منار على ممدوح، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفاز بها بدر الدين حسن محمد.



















