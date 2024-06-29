شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو إلى تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مملكة البحرين، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث والتصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما أكدت على ضرورة تجنب التصعيد العسكري، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، حفاظًا على أمن لبنان الشقيق، في إطار السعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم. وفق"الأيام " البحرينية .

ودعت البحرين إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، واللجوء إلى الحلول السلمية عبر التفاوض بين البلدين حفاظا على حياة السكان المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة دعمها للجهود التي يقوم بها في هذا الخصوص المبعوث الأمريكي إلى لبنان والمبعوث الفرنسي إلى لبنان، ومساندة مساعيهما لخفض التصعيد والتوتر وتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتطالب المملكة مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل، وإيلاء الاشتباكات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما تستحقه من اهتمام، واصدار قرار عاجل بوقف إطلاق النار حرصا على عدم اتساع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.