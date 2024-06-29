شكرا لقرائتكم خبر عن "نحن فى حالة حرب".. استنفار حكومى فى لبنان بسبب عدوان إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن في لبنان حالة أشبه بالاستنفار الحكومي في الجنوب اللبناني اليوم، وكانت هناك زيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى القطاع الغربي.

وأضاف "سنجاب"، أن كان هناك زيارة أيضا لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلب إلى أيضا القطاع الغربي وزيارة لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حيث تهدف هذه الزيارات للإطلاع على واقع ما يعيشه اللبنانيون في الجنوب اللبناني وخصوصًا أن هناك امتحانات رسمية تجري هناك، وسط حالة من الترقب والاستنفار الكبير لإتمام هذه الامتحانات وأيضًا الوقوف على جهزية القطاع الطبي الذي يعاني بشكل كبير جدًا على مدارالأشهر القليلة الماضية بسبب العمليات التي تجري هنا في الجنوب اللبناني.

ونوه أن بسبب العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، نزح أكثر من 150 ألف نازح من البلدات الحدودية الجنوبية إلى مختلف المناطق الأكثر أمنا في الجنوب وتحديدا في بلدة تبنين التابعة لمحافظة النباطية.

وأشار إلى أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يشهد هدوء حذر، عكس الأمس الذي شهد عدد من العمليات النيفة من قبل حزب الله، والغارات الإسرائيلية.