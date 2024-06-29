شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التأهيل الفلسطينى: الحرب خلفت 10 آلاف معاق فى غزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، السبت، أن الحرب خلفت نحو 10 آلاف معاق فى قطاع غزة.

ووفق بيانات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المئات من ذوى الإعاقة فى غزة قتلوا والآلاف أصيبوا، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوى الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التى يتعرضون لها.

وأكد قطاع تأهيل ذوى الإعاقة أن "تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلى البنى التحتية والطرق الرئيسية والمواءمات ومقرات المنظمات العاملة فى مجال التأهيل، تسبب فى الحد من قدرة الأشخاص ذوى الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالى الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرض ويعرض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة بسبب اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة".

وأضاف: "حياة الأشخاص ذوى الإعاقة تتعرض للخطر بسبب النقص الحاد فى مصادر المياه والغذاء والطاقة والأدوية والعلاج الطبى والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح، فإن العديد من الأشخاص ذوى الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة فى مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، التى لا تتوفر فيها مقومات الشمول، مما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية واستخدام الحمامات وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية".

ودفع قطاع غزة فاتورة ثقيلة وغير مسبوقة للخسائر البشرية، من جراء الحرب التى تشنها عليه إسرائيل منذ أكثر من 8 أشهر.

والسبت أعلنت وزارة الصحة فى القطاع أن حصيلة الحرب ارتفعت إلى 37834 قتيلا، وقالت الوزارة فى بيان إن ما لا يقل عن 69 شخصا قتلوا فى الـ48 ساعة الماضية، مضيفة أن 86858 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

وبحسب البيان، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.