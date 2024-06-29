شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: 11.08% نسبة المشاركة الوطنية فى عملية الاقتراع حتى ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق الرسمى باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى موريتانيا محمد تقى الله الأدهم، اليوم /السبت/ أن النسبة المؤقتة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية 2024 وصلت إلى 11% حتى الساعة الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلى لموريتانيا).



وأعرب الأدهم - فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية - عن ارتياح اللجنة لسير عملية التصويت حتى الآن، مؤكدا تلقى اللجنة لاتصالات من جميع مكاتب ونقاط الوطن تفيد أن الناخبين توجهوا صباح اليوم مع بداية فتح المكاتب لتأدية واجبهم الانتخابى بأمان وسلاسة، ولم تسجل أية طعون أو عراقيل شابت عملية الاقتراع لحد اللحظة.



وكانت عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية 2024 قد انطلقت اليوم، داخل وخارج موريتانيا؛ حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الاقتراع مليون و939 ألفا و342 ناخبا، وتبلغ نسبة النساء منهم 53%.



ويتنافس سبعة مرشحين وهم: محمد الشيخ الغزوانى، ومحمد الأمين المرتجى الوافى، وحمادى سيدى المختار محمد عبدي، وأوتوما انتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكار با، والعيد محمدن امبارك، وبيرام الداه اعبيد.