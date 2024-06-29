شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. "الداخلية" تكشف ملابسات واقعة خطف طفل الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار مقطع فيديو متداول يظهر سيدة في مصر تحاول خطف طفل، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، ملابسات الحادث مؤكدة في بيانها أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها سن عام ونصف، فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.



خطف طفل

وتابع البيان: "أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم "ولم يُستدل لها على معلومات جنائية".



وأضافت الوزارة: "وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها سن 3، 5 سنوات، وقيامها باصطحاب الطفل المُشار إليه بدلاً من أحد نجليها عن طريق الخطأ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".