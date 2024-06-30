شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات موريتانيا.. نسبة المشاركة تصل إلى 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 40% في حدود الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لوكالة أنباء موريتانيا، بين الأدهم -خلال مؤتمر صحفي عقده السبت- أن عملية الاقتراع مستمرة بوتيرة جيدة؛ مضيفاً أن اللجنة حتى اللحظة لم تصلها أي ملاحظات أو خروقات بخصوص سير العملية الانتخابية؛ كما أن بعثات المراقبين الدوليين تتوافد تباعاً على مقر اللجنة؛ معبرين عن ارتياحهم لسير العملية وانسيابيتها حتى الآن.