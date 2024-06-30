شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: ما حدث في 25 يناير كان "فورة" بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن ما حدث في 25 يناير كان "فورة" في المجتمع وكنا نعي أن هناك تنظيما ما سوف يختطف المجتمع.

وأشار أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى "أن الولايات المتحدة استخدمت "الكذبة الكبرى" المسماة بـ"حقوق الإنسان" في تغيير المجتمعات العربية، ومصر كانت من أكثر الدول العربية تصديا للضغوط الأمريكية الراعية للتغيير في عهد مبارك، كما أن الحكومة المصرية وأجهزة الدولة كانت على اطلاع باتصالات أمريكا بالإخوان سواء في مصر أو خارجها".

وبين أن الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 -في ظل حكم الإخوان- كان بداية لاختطاف مصر.

وحول الوضع في غزة، قال أبو الغيط، إن ما يحدث في غزة الآن يستهدف أولا وأخيرا نقل الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة سواء سيناء أو أي أرض أخرى، ونجحت مصر في إجهاض هذا المخطط رغم أنه قائم منذ 2008. وشدد على أن إسرائيل تستهدف إقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين التاريخية وترفض حل الدولتين.