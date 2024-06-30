شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والصين تبحثان التعاون في مجال صناعة السيارات والحافلات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمجمع الصيني، والمختص في صناعة السيارات والحافلات الكهربائية وصناعة البطاريات القابلة للشحن، آي دي هيونج ، سبل تعزيز التعاون المشترك .



وأشارت وزارة الصناعة التونسية - في بيان - إلى أن الجانبين ناقشا آفاق التعاون والاستثمار في مجالات النقل الكهربائي والبحث والتطوير والتصنيع في مجال الطاقة المتجددة .



من جانبها ، أكدت الوزيرة التونسية أن المجالات متاحة لتطوير التعاون المشترك مع المجمع الصيني؛ سيما وأن تونس تتميز بخبراتها في مجال صناعة مكونات السيارات، مشيرة إلى أن عددا من المؤسسات العالمية أبدت رغبتها في الاستثمار في تونس وإقامة مشروعات جديدة خاصة في ما يتعلق بصناعة مكونات السيارات.



وأوضحت أن تطوير النقل الكهربائي سيسهم في التقليص من انبعاث الكربون بهدف تحقيق الحياد الكربوني إلى جانب التخفيض من تكلفة قطاع الطاقة على المستوى الوطني باعتبار أن قطاع النقل أكبر مستهلك للمحروقات.



بدوره، أبدى المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمجمع الصيني، رغبته في الاستثمار في تونس وتطوير قطاع النقل الكهربائي وتقديم حلول ذكية في مجال الطاقات المتجددة.



ويعمل المجمع الصيني، الرائد في صناعة السيارات والداراجات والحافلات الكهربائية وصناعة البطاريات القابلة للشحن، في أكثر من 40 دولة. ويعتبر المزود الثاني عالميا على مستوى تصنيع البطاريات القابلة للشحن مع تقديم 15 براءة اختراع يوميا في مجال النقل الكهربائي.